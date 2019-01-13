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Дроны ОБСЕ зафиксировали танки РФ, "Гвоздики" и "Грады" на Донбассе

Дроны ОБСЕ зафиксировали танки РФ, &quot;Гвоздики&quot; и &quot;Грады&quot; на Донбассе
22:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Дроны СММ ОБСЕ во время патрулирования оккупированной территории Донецкой области зафиксировали гаубицы, танки и противотанковую пушку.

На оккупированной российскими наемниками территории Донецкой области дроны СММ ОБСЕ зафиксировали гаубицы, танки и противотанковую пушку, а возле Луганска - 22 системы реактивного залпового огня "Град". Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает в Facebook пресс-служба ООС.

"По данным отчета СММ ОБСЕ, который опубликован 12.01.2019, 10 января этого года БПЛА Миссии зафиксировал на северо-востоке от Донецка вооружения, которое принадлежит наемникам вооруженных формирований Российской Федерации. Так, неподалеку от Софиевки (бывшее Карло-Марксово) три самоходных гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), пять танков (три Т-72 и два Т-64), а также одно противотанковое орудие (МТ-12 "Рапира", 100 мм). А 11 января на юго-западе от Луганска возле Хрустального (бывший Красный Луч) наблюдатели зафиксировали сосредоточение 22 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм)", - говорится в сообщении.

Вместе с тем со стороны российско-оккупационных войск фиксируются факты отсутствия в местах постоянного хранения тяжелого вооружения во временно неподконтрольном властям Украины районе Луганской области. Так, 11 января наблюдатели СММ в очередной раз отметили, что до сих пор не хватает 17 самоходных гаубиц (2С1), 10 буксируемых гаубиц (девять Д-30 "Жаба", 122 мм) и одной 2А65 "Мста-Б", 152 мм и 5 РСЗО (БМ-21).

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие наглые действия российско-оккупационных войск в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание придерживаться Минских договоренностей, о откровенное пренебрежение взятыми на себя обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон и заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта на Донбассе", - указано в сообщении.

Напомним, Министр по временно оккупированных территорий Вадим Черныш заявил, что Россия применяет расширенный военный контингент для ограничения доступа не только возможных военных противников, но и для гуманитарных организаций, международных экспертов и мониторинга. У России имеется мощный физический фактор, который она применяет для блокировки. В военной теории - это так называемая зона, на которую ни с воздуха, ни с моря, ни с суши нельзя было бы попасть.

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Танки, гаубицы, ОРДО, Дроны СММ ОБСЕ, Зафиксировали, Противотанковая пушка.
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