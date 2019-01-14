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На Одесчине первая православная община перешла из Московского патриархата в ПЦУ

На Одесчине первая православная община перешла из Московского патриархата в ПЦУ
00:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Первый приход МП в Одесской области присоединился к Единой церкви.

Первой православной общиной Одесской области, решившей перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины, стали прихожане Свято-Димитриевского храма села Пужайково Балтского района.

Об этом сообщает "Думская".

"Первой православной общиной Одесской области, решившей перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины, недавно получившую автокефалию, стали прихожане Свято-Димитриевского храма села Пужайково Балтского района", - говорится в сообщении.

Как сообщил местный житель, отец одного из пленных украинских моряков Виктор Сорока, решение было принято еще на Рождество, 7 января.

"После литургии прошло собрание, и мы начали собирать подписи среди прихожан, сейчас их более 300, еще пару дней – и будет 500-600. Ситуация такова, что 90% прихожан — за переход в Украинскую церковь. Сегодня же к нам приезжал благочинный Московского патриархата и рассказывал нам, что мы идем в подчинение туркам, что мы не должны этого делать. Но люди не согласились с его аргументами", — рассказал "Думской" Сорока.

Сейчас прихожане ожидают назначения священника в их приход, это может произойти уже на следующей неделе.

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УПЦ МП, Одесская область, ПЦУ, Свято-Димитриевский храм.
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