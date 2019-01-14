На Донбассе ранены двое военнослужащих ВСУ

Новости Украины: Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Боевики незаконных вооруженных формирований 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты совершили обстрелы позиций наших военных из гранатометов в районе населенного пункта Новгородское, с БМП-2, крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Новотошковское, из стрелкового оружия - на участке разведения сил и средств сторон неподалеку Станицы Луганской" – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Обстрелам из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись населенные пункты Красногоровка, Авдеевка, Опытное, Лебединское, Гнутово, Березово.

"Вследствие преступных и коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" – отметили в штабе ООС.

"В течение текущих суток в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка. За эти сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 13 января, четыре оккупанта погибли и трое получили ранения.