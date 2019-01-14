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В харьковской школе искали взрывчатку

В харьковской школе искали взрывчатку
11:24 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: Полицейские не обнаружили взрывоопасных предметов в харьковской школе.

Информация о минировании школы в Харькове по ул.Луи Пастера не подтвердилась, полиция ищет лже-минера.

"Эксперты осмотрели 5834 кв. м в помещения и 1000 кв. м прилегающей территории, эвакуировали 120 человек. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства. Правоохранители принимают меры, чтобы установить личность лжеминера.

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Ранее в это день в 7:22 в полицию поступила информация о минировании школы. Из учебного заведения эвакуировали людей.

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Харьков, Полиция, Минирование, Взрывчатка, ГСЧС.
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