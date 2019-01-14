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На территории Киево-Печерской лавры пожар

На территории Киево-Печерской лавры пожар
18:03 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: На территории Киево-Печерской лавры загорелось двухэтажное здание, площадь возгорания составляет ориентировочно 200 кв.м.

Пожар возник в понедельник днем в отдельном двухэтажном здании на территории Киево-Печерской Лавры, площадь возгорания составляет 200 кв.м, сообщается на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

По информации ГСЧС, горит здание, принадлежащее монастырскому комплексу Киево-Печерской Лавры, по адресу ул. Лаврская, 23. Сообщение о пожаре поступило на номер службы спасения 101 в 16.17.

По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с распространением огня на крышу. В настоящее время площадь возгорания составляет ориентировочно 200 кв.м.

На месте работает 11 единиц пожарно-спасательной техники и более 40 человек личного состава.

Напомним, восемь икон, деревянную чашу и крест не нашли при инвентаризации ценностей в Киево-Печерской лавре, утверждает заместитель председателя Украинского общества охраны памятников истории и культуры, бывший член общественного совета при Министерстве культуры Украины Богдан Кожушко.

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Все по теме:

Киев, Пожар, Киево-Печерская лавра, Фото, Территория, Двухэтажное здание.
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