Адвокат сообщил о противоправном изъятии образцов слюны у активиста Бекирова

Новости Украины: Адвокат Бекирова заявил, что силовики ФСБ насильно брали у активиста слюну.

Адвокат международной правозащитной группы "Агора" Алексей Ладин, который защищает интересы крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, опасается, что действия правоохранителей, которые незаконно и насильно изъяли слюну в Бекирова для биологической экспертизы, могут привести к фальсификации вещественных доказательств по делу.

Об этом Ладин рассказал в комментарии корреспонденту Крым.Реалии.

"12 декабря в здании ФСБ по Крыму и Севастополю неизвестные лица в гражданской одежде взяли у Бекирова образцы слюны. Поскольку они изъяты непроцессуальным способом, и следователь вообще отрицает факт их изъятия, есть основания полагать, что они могут оказаться на той взрывчатке и патронах, которые якобы передавал Бекиров", – отметил Ладин.

По его словам, биологический материал у Бекирова изымали дважды. Первый раз – после задержания 12 декабря 2018 года в здании управления ФСБ в Крыму. Второй – в СИЗО Симферополя 29 декабря 2018 года "без присутствия защитника, фактически насильно".

По словам адвоката, Бекиров также написал заявление о проведении процессуальной проверки, возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности неизвестных ему лиц, которые в здании ФСБ "совершили преступление против него, превысив свои должностные обязанности".

12 декабря 2018 года на въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами, был задержан гражданин Украины, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров.

13 декабря в отношении Бекирова "суд" избрал меру пресечения - содержание под стражей в СИЗО. Его обвинили в хранении и передаче "секретному свидетелю" 14 килограммов боеприпасов и оружия. 10 января "суд" в оккупированном Крыму оставил в силе данное решение, согласно которому Бекиров будет находиться под арестом до 11 февраля.