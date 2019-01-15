Укрпочта предупреждает о возможных задержках с доставкой почты в 10 областях

Новости Украины: Укрпочта предупредила о возможных задержках в доставке почты из-за непогоды.

ПАО "Укрпочта" предупредило о возможных задержках с доставкой почты в 10 восточных, центральных и южных областях Украины в связи с ухудшением погодных условий.

Об этом сообщается на сайте "Укрпочты".

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины возможны задержки в доставке почты в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской, Черкасской, Одесской, Черновицкой и Николаевской области", - отмечается в сообщении.

Одновременно в "Укрпочте" заверили, что почтовый оператор принимает все меры для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы.