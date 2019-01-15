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Корь атакует: в Украине умер еще один человек

Корь атакует: в Украине умер еще один человек
11:18 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: За вторую неделю 2019 года корью заболели 2767 человек - 1087 взрослых и 1680 детей.

В Украине зафиксирован второй смертельный случай от кори в этом году, умер 49-летний житель Житомирской области. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"За 2-ю неделю 2019 года корью заболели 2767 человек - 1087 взрослых и 1680 детей. Прививки - единственный надежный способ защиты от кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости. На второй неделе 2019 года от осложнений кори умер житель Житомирской области. Мужчине было 49 лет, и у него не было ни одной прививки от кори. Минздрав Украины выражает соболезнования родным. Это уже второй смертельный случай от кори этого года", - говорится в сообщении.

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В Минздраве напомнили, что в 2018 году от осложнений кори умерли 16 человек. С 28 декабря 2018 года до 11 января 2019 года корью в Украине заболели уже 5059 человек - 2042 взрослых и 3017 детей. В общих цифрах самые высокие показатели во Львовской (всего 930 человек: 291 взрослый и 639 детей), Винницкой (всего 524 человека: 236 взрослых и 288 детей), Ривненской (всего 513 человек: 141 взрослый и 372 ребенка), Черновицкой (всего 365 человек: 147 взрослых и 218 детей) областях и г. Киеве (всего 421 человек: 219 взрослых и 202 ребенка).

Напомним, в Минздраве убеждают, что делать прививку от кори во время эпидсезона гриппа абсолютно безопасно.

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Вакцина, Минздрав, Корь, Прививка.
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