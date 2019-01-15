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Празднование Крещения в Киеве: где состоятся мероприятия

Празднование Крещения в Киеве: где состоятся мероприятия
17:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В столичном Гидропарке 19 января состоится празднование Крещения.

В столичном Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня 19 января состоится празднование Крещения.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, мероприятия начнутся в 13:30 возле часовни в честь Крещения Господня (остров Предмостная слободка, 1). Именно сюда приходят тысячи киевлян ежегодно освятить воду и окунуться в ледяные воды Днепра.

«Традиционно здесь освятят воду по соответствующим регламентированным и установленным канонам. Для праздничного настроения будет организовано народное гуляние, будут звучать колядки в исполнении Украинского академического фольклорно-этнографического ансамбля «Калина», - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что на Крещение вода приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года, излечивая телесные и духовные болезни.

Как сообщалось, в Киеве в этом году для празднования Крещения оборудовано 12 локаций. На каждой из них 19 января с 07:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты.

Так, в Днепровском районе киевлянам и гостям города можно будет нырнуть в прорубь на пляжах:

  • «Детский» (возле часовни в Гидропарке)
  • «Венеция» (остров Долобецкий)
  • «Предмостная Слободка» (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры)
  • «Тельбин» (проспект Павла Тычины)
  • «Радужный» (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины)
  • «Центральный» (Труханов остров).

В Оболонском районе для празднования обустроены: пляж «Вербный» (оз. Вербное, ул. Приозерная), место массового отдыха Наталка (залив Оболонь, ул. Приречная), Парк Наталка (ул. Оболонская Набережная), пляж «Пуща-Водица» (пруд Горащиха, 7-я линия), озеро Иорданское (пр. Степана Бандеры).

Еще одна локация будет работать в Деснянском районе - зона отдыха «Троещина» (ул. Оноре де Бальзака).

В свою очередь КП «Киевский метрополитен» сообщил, что для удобства пассажиров 19 января в связи с празднованием Крещения на станции метро ”Гидропарк” будут работать два вестибюля.

”На Крещение мы открываем восточный вестибюль, чтобы было удобнее добраться до мест купания», - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот вестибюль будет открыт с 10:00 до 17:00.

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Киев, КГГА, Празднования, Крещение, Гидропарк.
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