В Харькове завершилось очередное заседание суда по делу Зайцевой

Новости Украины: Суд отказал в вызове экспертов, установивших скорость обвиняемой в смертельном ДТП в Харькове Зайцевой.

Киевский райсуд Харькова во вторник удовлетворил ходатайство представителя потерпевших по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре 2017 года, Ларисы Матвеевой о вызове экспертов, которые проводили дополнительную судебно-медицинскую экспертизу и не смогли ответить на вопрос, находилась ли обвиняемая Елена Зайцева на момент аварии в состоянии наркотического опьянения.

Вместе с тем суд отклонил ходатайство адвоката Сергея Перепелицы, защищающего второго обвиняемого Геннадия Дронова, о вызове для дачи пояснений экспертов Днепропетровского НИИ судебных экспертиз, которые провели по его заявлению комиссионную автотехническую экспертизу. С.Перепелица хотел, чтобы они пояснили, каким образом была установлена скорость движения автомобиля другой обвиняемой Елены Зайцевой, а также почему они пришли к выводу, что его подзащитный нарушил 2 пункта правил дорожного движения, а не 3, как указано в обвинительном акте. Против удовлетворения его ходатайства возражали обвинение и защита Е.Зайцевой. Они, в частности, ссылались на то, что эксперты, проводившие эту экспертизу, не имеют необходимой квалификации и специальных знаний.

Судья Виктор Попрас также объявил о вызове для повторного допроса двух потерпевших, Игоря Берченко и Оксану Евтееву. С чем связана необходимость повторного допроса, судья не сообщил.

Следующее заседание по делу назначено на 22 января.

Как сообщалось, 20 декабря 2017 года суд приобщил к материалам дела комиссионную автотехническую экспертизу, проведенную по заявлению С.Перепелицы Днепропетровским НИИ судебных экспертиз. Согласно выводам экспертов, средняя скорость автомобиля Lexus, на котором ехала Е.Зайцева, составляла 106 км/ч. По мнению экспертов, столкновения можно было бы избежать, если бы оба обвиняемые не нарушили правила дорожного движения.

Вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.

По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Е.Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля – Volkswagen Touareg Г.Дронов нарушил правила дорожного движения, однако ему подозрения не выдвинуто.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 Г.Дронову. 8 ноября Киевский райсуд Харькова определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Позднее Киевский райсуд Харькова неоднократно продлевал меру пресечения обоим подозреваемым.

2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Е.Зайцевой и Г.Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

Материалы в отношении автошколы, где училась Е.Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.