Чтобы заставить убрать снег в Житомире, заместителю мэра "засеяли" стол песком

Новости Украины: В отделе коммуникации полиции Житомирской области подтвердили информацию об инциденте.

В Житомире активисты высыпали ведро песка в кабинете заместителя городского головы Дмитрия Ткачука, заставляя таким образом обратить внимание на обледеневшие тротуары, на которых падают люди. Соответствующее видео опубликовал в Facebook пользователь Андрей Полищук.

«Вот так житомиряне заставляют заместителя мэра исполнять свои служебные обязанности», - написал Полищук.

Группа активистов вошла в кабинет заместителя мэра, но его не было на рабочем месте. Поэтому они высыпали с порога ведро песка, заставляя таким образом чиновника позаботиться об уборке тротуаров.

В полиции сообщили, что на службу «102» поступило сообщение о том, что группа неизвестных лиц высыпала песок в одном из кабинетов горсовета.

Сейчас на месте работают патрульные, которые выясняют все обстоятельства произошедшего