Оккупанты выгнали наблюдателей ОБСЕ со станции, через которую вывозили уголь в РФ

Новости Украины: На железнодорожной станции Красная могила в Вознесеновке наблюдатели миссии зафиксировали более 60 грузовых вагонов

Наблюдателям ОБСЕ, которые зафиксировали десятки вагонов с углем, двигавшихся в направлении границы с Российской Федерацией, боевики запретили находиться в районе железнодорожной станции в Вознесеновке на Луганщине. Об этом со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК сообщает пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook.

“Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе, прикрывая вражеские планы, своим агрессивным поведением продолжают препятствовать работе СММ ОБСЕ”, - говорится в сообщении.

Так, согласно отчету миссии ОБСЕ, на железнодорожной станции Красная могила в Вознесеновке наблюдатели миссии зафиксировали более 60 грузовых вагонов, в частности, 12 цистерн для перевозки горючего. Кроме того, миссия ОБСЕ зафиксировала 60 вагонов с углем, которые двигались в направлении границы с РФ, в последнем из которых были двое вооруженных наемников вооруженных формирований России. “Два вооруженных наемника вооруженных формирований РФ на железнодорожной станции Красная могила в Вознесеновке без объяснения причин приказали патрулю СММ немедленно покинуть железнодорожную станцию и указанный район”, - сообщают в штабе ООС.