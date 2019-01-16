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Среда, 16.01.2019
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У Кличко заявили об угрозе острову Муромец

У Кличко заявили об угрозе острову Муромец
16:30 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Советник мэра Киева заявляет об угрозе застройки острова Муромец.

Советник мэра Киева, народный депутат Дмитрий Белоцерковец заявляет об угрозе застройки острова Муромец.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

”Парк ”Муромец” находится на одноименном острове Муромец, который относится к землям водного фонда. Остров находится на границе двух административных единиц, а именно - столицы и Киевской области. Однако в течение президентства Януковича 2010-2014 годов северная территория острова Муромец был выделен в частную собственность”, - заявил Белоцерковец.

По словам депутата, согласно Земельному кодексу Украины, острова могут передаваться исключительно для сенокошения и только на условиях аренды, и землеотвод большого количества участков проходил с многочисленными нарушениями.

”Сначала распоряжениями Броварской РГА Киевской области от 24.03.2010 № 533, № 534 и № 535 было отведено и передано в собственность 117 гражданам более 200 га в пределах Погребского сельского совета Броварского района (в урочище Муромец, за пределами населенного пункта). Земельные участки были переданы для ведения личного крестьянского хозяйства с будущей возможностью перевода функционального назначения под усадебную застройку, что фактически приведет к застройке острова”, - написал Белоцерковец.

В 2013-2014 годах, во времена Революции достоинства, приказами Главного управления Госземагентства, по информации Белоцерковцем, в Киевской области на острове Муромец был отведен и передан в частную собственность еще массив участков гражданам фактически под застройку. После этого была неоднократно проведена процедура перерегистрации прав таких как дарение или продажа.

”По имеющейся информации, все документы по отводу и передаче в частную собственность земельных участков на острове Муромец в местных фондах документации землеустройства отсутствуют или доступ к ним искусственно ограничен”, - заявил депутат.

Белоцерковец считает необходимым, чтобы не допустить незаконного раздела и застройку острова Муромец, провести расследование возможных противоправных действий 2010-2014 года со стороны Броварской райгосадминистрации и Главного управления Госземагентства в Киевской области по отводу земель части острова Муромец и инициировать возвращение их в государственную собственность.

”Также обращаю внимание действующего председателя ОГА Александра Терещука, что нельзя допустить изменения функционального назначения отведенных земельных участков и застройки острова”, - подчеркнул Белоцерковец.

Он также сообщил, что подготовил соответствующие обращения в Генеральную и областную прокуратуры, а также председателю ОГА.

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Незаконная застройка, КГГА, Застройка, Парк, Остров Муромец.
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