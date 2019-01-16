В самом центре Киева горит здание у гостиницы "Днепр"

Новости Украины: На Крещатике горит отселенный трехэтажный дом, есть угроза распространения на другие здания.

В Киеве на улице Хрещатик, 1/2 горит отселенный трехэтажный дом, расположенный возле гостиницы "Днепр".

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Киеве, пожар произошел на крыше дома. Существует угроза распространения на соседние здания.

Как рассказала журналистам пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, на момент прибытия первых подразделений спасателей площадь возгорания составляла 150 кв.м, в настоящее время - ориентировочно 400 кв.м.

По ее словам, на данный момент информации о пострадавших или погибших нет.

"Предварительная причина пожара будет устанавливаться после полной ликвидации пожара", - отметила С.Водолага.

В то же время, очевидцы и СМИ пишут о том, что речь идет о пожаре в нежилом доме по ул.Грушевского, 4-Б.