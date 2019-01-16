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Суд вернул на Львовщину российский культурный продукт

Суд вернул на Львовщину российский культурный продукт
20:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: Львовский окружной админсуд отменил мораторий облсовета на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Львовский окружной административный суд удовлетворил иск, отменив решение Львовского облсовета о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

"Мораторий на русскоязычный культурный продукт (скандальное решение сессии Львовской облрады N745 от 18 сентября 2018 года) отменен. Только что. По моему иску. Решение Львовского административного суда", - написал истец Сергей Иванов-Малявин (ранее - шеф-редактор ИД "Галицкие контракты") на странице в Фейсбуке.

На сайте Львовского окружного административного суда в списке дел на 16 января значится дело "о признании противоправным и недействительным решения". Истцами (заявителями) указаны: общественная организация "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор - Право народа", Сергей Иванов-Малявин, Роман Лихачов. Ответчик – Львовский областной совет. Судья – Зиновий Гавдык.

Как сообщалось, решение "установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в каких-либо формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины" было принято 18 сентября 2018 года депутатами Львовского облсовета.

Депутаты также рекомендовали органам местного самоуправления области принять аналогичные решения по введению на соответствующей территории моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

В решении Львовского облсовета отмечается, что депутаты приняли его "во избежание эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни; для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоления последствий длительной языковой русификации; принимая во внимание многочисленные обращения патриотических и ветеранских общественных организаций".

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Львов, Суд, Культурный продукт, Львовский окружной админсуд.
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