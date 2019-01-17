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Власти Киева просят остерегаться падение снега и сосулек с крыш

Власти Киева просят остерегаться падение снега и сосулек с крыш
02:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: Из-за падения температуры массово образуются ледяные сосульки, которые опасны для человеческой жизни.

В Киеве в четверг, 17 января, ожидается потепление, в связи с чем возможно падение снега и сосулек с крыш домов и деревьев, сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Вследствие температурных перепадов на крышах домов и на больших деревьях массово образуются ледяные сосульки. А с повышением температуры воздуха увеличивается риск падения сосулек, потому необходимо сначала удостовериться в отсутствии угрозы падения ледовых наростов", - говорится в сообщении.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города не заходить за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия обращать внимание на наличие опасных образований изо льда и снега на крышах домов, по возможности держаться в 3-5 метрах от домов, не парковать возле домов свои автомобили.

Также в КГГА призывают быть внимательными во время прогулок в парке, особенно с детьми, поскольку на деревьях образуется значительный снежный покров, который может упасть вниз вместе с сосульками.

"По прогнозу Укргидрометцентра, 17 января ночью в столице ожидается 5-7° мороза, днем 0-2° тепла; 18 января - ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла. Завтра в столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с", - говорится в сообщении.

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Киев, Потепление, Сосульки, Падения снега, Опасность зимой.
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