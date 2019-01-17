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В Харькове задержали продавца наркотиков, который "толкал" их через интернет

В Харькове задержали продавца наркотиков, который &quot;толкал&quot; их через интернет
05:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На данный момент устанавливается круг потребителей и лица, причастные к созданию и функционированию интернет-магазина.

В Харькове задержали мужчину, который несколько лет работал курьером в интернет-магазине наркотиков. Об этом рассказала пресс-офицер отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковский области Ольга Грабарь.

"По данным полиции, задержан 23-летний мужчина, когда он пытался сделать "закладку" на улице Малиновского в Харькове". - отметила Грабарь..

По ее словам, во время осмотра личных вещей у задержанного обнаружили и изъяли 121 сверток весом по 0,25 г каждый с психотропным веществом PVP: "Также изъят один сверток весом 0,5 г. героина".

"Мужчина пояснил, что около трех лет работает "закладчиком" в интернет-магазине. Найденные у него вещества он получал из магазина и хранил с целью сбыта путем закладок в различных местах Харькова", - добавила Грабарь.

По ее словам, во время осмотра квартиры задержанного обнаружены и изъяты расфасованные разным весом полимерные пакеты с наркотическими средствами и психотропными веществами: "В пакетах было около 200 г каннабиса, около 65 г различных видов психотропных веществ, около 390 граммов наркотических средств, среди которых кокаин, героин, амфетамин, метамфетамин, мефедрон, метадон и 80 психотропных галлюциногенных таблеток".

"Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины с санкцией лишения свободы на срок от трех до восьми лет", - пояснила Грабарь.

По ее словам, злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины: Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщения о подозрении в совершении преступления.

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Наркотики, Харьков, Полиция, Интернет-магазины, Наркотики через интернет-магазин.
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