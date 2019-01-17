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СБУ задержала пропагандистку, выдворенную из России

СБУ задержала пропагандистку, выдворенную из России
09:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СБУ

Новости Украины: Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистку Елену Бойко (Вищур), которую выдворили с территории РФ.

Служба безопасности Украины подтверждает задержание "антиукраинской пропагандистки" Елены Бойко (Вищур), которую выдворили с территории РФ, сообщила спецслужба на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

СБУ отмечает, что "начиная с 2014 года, агитаторша распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами за политические убеждения, публично призвала к нарушению территориальной целостности Украины".

В августе 2015 года, выехав на временно оккупированных территориях, а впоследствии и в РФ, она в средствах массовой информации постоянно призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины, отметили в спецслужбе.

14 декабря 2018 года Е.Бойко (Вищур) объявили в розыск, а 15 декабря Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание с целью ее привода для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения - содержание под стражей.

Следствие в уголовном производстве по ч. 2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины ведет следственный отдел управления СБУ во Львовской области.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, Е.Бойко (Вищур) 16 января 2019 года была задержана и находилась в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.

"Она сейчас в "Гоптовке". Ее задержали, поскольку она находится в розыске. Она будет находиться в специальном помещении для нелегалов, пока за ней не приедут сотрудники УСБУ во Львовской области и не отвезут ее во Львов, где суд будет избирать ей меру пресечения", - сказал собеседник агентства.

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Е.Вищур была активным автором сайта "Галицкий ястреб", где публиковались материалы антиукраинской направленности.

В июле 2015 года в рамках дела по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) по фактам призывов к созданию так называемой Галицкой автономии У Е.Вищур и еще одного члена "Галицкого ястреба" Романа Богвелишвили задержала СБУ. В 2016 году Е.Вищур бежала из Украины в РФ.

Преображенский суд Москвы 10 декабря 2018 года принял решение о высылке украинки на родину, также взыскав с нее штраф в размере 5 тыс. рублей. Согласно решению суда, она совершила правонарушение по ч.3.1 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ). Московский городской суд 19 декабря признал это решение районного суда законным.

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СБУ, Харьков, Пропаганда, Елена Бойко.
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