"Киевпастранс" возвращает Нацполицию в общественный транспорт

Новости Украины: "Киевпастранс" возобновляет совместные рейды с полицией в транспорте.

КП «Киевпастранс» собирается возобновить практику совместных рейдов в общественном транспорте столицы с Национальной полицией Украины. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Решение о возобновлении совместного патрулирования с полицией было принято для защиты пассажиров в общественном транспорте Киева, в том числе и сотрудников «Киевпастранса» от агрессивных действий нарушителей закона.

Такие меры не только защитят наших пассажиров и сотрудников от агрессивных нарушителей, но и станут щитом справедливости в решении конфликтных ситуаций", - говорится в сообщении предприятия.

В КП «Киевпастранс» привели пример необходимости возобновления такого патрулирования, в частности, 15 января произошел инцидент на маршруте №27, в ходе которого мужчина-пассажир отказывался платить штраф (160 грн) двум контролерам за безбилетный проезд. Когда сотрудники «Киевпастранса» перегородили мужчине выход из транспортного средства, тот при попытке выскочить ударил в лицо кондуктора, и, удерживаясь за поручни, стал бить контролера в спину ногами.

В сообщении отмечается, что женщина-водитель, выскочив из троллейбуса, срочно вызвала полицию. Ее действия по блокированию дверей троллейбуса позволили задержать злоумышленника до приезда наряда полиции.