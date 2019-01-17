Семь человек организовали схему на закупке стрелочной продукции "Укрзализныци"

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает сразу семь должностных лиц «Укрзализныци» в совершении преступления по незаконному завладению 93,27 млн грн ПАО «Укрзализныця», об этом сообщается пресс-служба НАБУ.
Согласно данным ведомства, за период декабря 2015 по март 2017 подозреваемые организовали закупку стрелочной продукции для «Укрзалиныци» по завышенным ценам с привлечением подконтрольных предприятий-посредников. Сумма ущерба оценивается в 93,27 млн грн, а речь идет о таких лицах:
Сейчас решается вопрос избрания меры пресечения установленным лицам и поиска причастных к совершенному преступлению, в том числе привлечения к ответственности народного депутата, личность которого не разглашается в интересах следствия.