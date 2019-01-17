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Семь человек организовали схему на закупке стрелочной продукции "Укрзализныци"

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Семь человек организовали схему на закупке стрелочной продукции &quot;Укрзализныци&quot;
15:46 Сегодня Телеграф Фото: НАБУ

Новости Украины: НАБУ объявило о подозрении семи должностым лицам в хищении более 93 млн грн "Укрзализныци".

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает сразу семь должностных лиц «Укрзализныци» в совершении преступления по незаконному завладению 93,27 млн грн ПАО «Укрзализныця», об этом сообщается пресс-служба НАБУ.

Согласно данным ведомства, за период декабря 2015 по март 2017 подозреваемые организовали закупку стрелочной продукции для «Укрзалиныци» по завышенным ценам с привлечением подконтрольных предприятий-посредников. Сумма ущерба оценивается в 93,27 млн грн, а речь идет о таких лицах:

  • глава правления — генеральный директор производителя стрелочной продукции (ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191 Криминального Кодекса);
  • первый заместитель гендиректора (ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191 Криминального Кодекса);
  • основатель — директор фиктивной компании, победившей в торгах (ч.2 ст.27, ч.5, ст 191, ч.2 ст. 28, ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 Криминального Кодекса);
  • директор компании-посредника (ч.2 ст.27, ч.5 ст. 191 КК Украины);
  • три работника Филии Центр обеспечения производства ПАТ «Украинская железная дорога».

Сейчас решается вопрос избрания меры пресечения установленным лицам и поиска причастных к совершенному преступлению, в том числе привлечения к ответственности народного депутата, личность которого не разглашается в интересах следствия.

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Укрзализныця, Коррупция, НАБУ.
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