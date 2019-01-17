Скачать
Четверг, 17.01.2019
МинВОТ напоминает о процедуре голосования внутренне перемещенных лиц
МинВОТ напоминает о процедуре голосования внутренне перемещенных лиц
НБУ прогнозирует снижение инфляции до 7% в этом году
НБУ прогнозирует снижение инфляции до 7% в этом году
Определились победители ралли-марафона Дакар-2019
Определились победители ралли-марафона Дакар-2019
Афиша интересных событий в Украине на 19-20 января
Афиша интересных событий в Украине на 19-20 января

День в ООС: Семь обстрелов, один украинский военнослужащий получил ранения

День в ООС: Семь обстрелов, один украинский военнослужащий получил ранения
18:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Боевики в четверг 7 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, один украинский военный ранен.

Незаконные вооруженные формирования в четверг с полуночи семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении суток, с 00.00 до 18.00, противник семь раз обстрелял позиции наших войск. (…) Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке (по состоянию на 18.00 четверга) на странице пресс-центра штаба ООС в Фейсбуке.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" НВФ открывали огонь по позициям украинских войск из ПТРК, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Пивденное

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник пять раз обстрелял позиции украинских военных вблизи поселка Пески из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, из стрелкового оружия противник обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Невельское.

Подразделения объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, подчеркнули в штабе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
02 Поздравления с Днем рождения: открытки и смс на 17 января
03 Гороскоп на сегодня, 17 января 2019: все знаки Зодиака
04 Рада приняла важный церковный закон: что изменится для украинцев
05 Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
Оттепель перед сильными морозами: Погода на 17 января
Великобритания арестовала сухогруз РФ
Великобритания арестовала сухогруз РФ
Депутаты подтвердили продление моратория на продажу земли
Верховная Рада отказалась снять мораторий на землю
Крещение-2019: красивые поздравления, открытки и стихи
Крещение-2019: красивые поздравления, открытки и стихи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь