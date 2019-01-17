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ОБСЕ: Число жертв среди гражданского населения на Донбассе снизилось в два раза

ОБСЕ: Число жертв среди гражданского населения на Донбассе снизилось в два раза
19:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В ОБСЕ зафиксировали двукратное снижение числа погибших мирных жителей на Донбассе в 2018 году по сравнению с предыдущим годом.

Число жертв среди гражданского населения на Донбассе в 2018 году снизилось в два раза по сравнению с 2017 годом, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик.

"Оценивая нашу деятельность в прошлом году: нам удалось существенно снизить число жертв среди гражданского населения - более чем в два раза по сравнению с 2017 годом", сказал М.Сайдик журналистам в четверг по итогам заседания ТКГ.

Он подчеркнул, что это "большое достижение". Вместе с тем, спецпредставитель отметил, что "даже одна человеческая жертва - это слишком много".

Он также сообщил, что число нарушений режима прекращения огня во время новогоднего перемирия на Донбассе сократилось почти вдвое.

"Число нарушений режима прекращения огня с 29 декабря до 15 января сократилось почти в два раза по сравнению с предыдущим периодом", - сказал М.Сайдик.

Вместе с тем он констатировал, что в последнее время наблюдается тенденция роста числа нарушений.

По информации спецпредставителя, соблюдение режима прекращения огня было основной темой в подгруппе по безопасности.

Он также сообщил, что экономическая подгруппа договорилась при участии Международного Красного Креста провести аудит предприятия "Вода Донбасса".

Гуманитарная подгруппа, по словам М.Сайдика, среди прочих вопросов продолжила обсуждение темы обмена удерживаемыми.

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ОБСЕ, Донбасс, Мартин Сайдик, ТКГ.
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