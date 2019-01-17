Богослужения в Софийском соборе будут только по большим праздникам

Новости Украины: В Софийском соборе богослужения будет совершать только по большим праздникам.

В Софийском соборе богослужения будет совершать только по большим праздникам.

Как передает корреспондент, об этом министр культуры Евгений Нищук сообщил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

”Очевидно, что речь идет о богослужениях или на главные церковные праздники, или на государственные. Если взять календарь церковный, то это Рождество, Пасха, Троица может быть, также это День Независимости - межконфессиональная молитва за Украину... Также на Покров. То есть, речь не идет о еженедельной постоянной практике», - сказал министр.

По его словам, София Киевская является памятником архитектуры национального значения и объектом охраны ЮНЕСКО.

«Есть ограничения относительно числа присутствующих людей, относительно того, что нельзя жечь свечи активно и долго. Что там продолжаются реставрационные работы. Так же, как и в Андреевской церкви», - отметил Нищук.

Как сообщалось, Софийский собор входит в состав заповедника ”София Киевская”. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, находится в управлении Министерства культуры.

По данным руководителя Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрея Юраша, с 1929 года (кроме периода нацистской оккупации) в Софийском соборе служили только три полных литургических службы: в начале 90-х, в 2008 году и на Рождество 2019 года.

Действующим кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.