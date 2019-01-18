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В Запорожье умер младенец от вируса гриппа А

В Запорожье умер младенец от вируса гриппа А
01:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Родители младенца не обратились за медицинской помощью, так как не заметили его болезни,

В Запорожье в конце 2018 года грудной ребенок скончался от вируса гриппа А (H3N2). Как сообщила в четверг, заведующая отделением организации эпидисследований Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Марина Колерова, накануне нового года, 29 декабря, в Хортицком районе Запорожья дома неожиданно умер младенец в возрасте один месяц и 24 дня.

По информации эпидемиологов, родители ребенка за медицинской помощью не обращались, поскольку не заметили его болезни, и утверждали, что накануне вечером младенец был абсолютно здоровым, не имел признаков ОРВИ и гриппа, но на утро обнаружили его мертвым.

М.Колерова также рассказала, что согласно первичному патологоанатомическому диагнозу ребенок умер от пневмонии. По результатам экспертизы, в его легких определен вирус гриппа А (H3N2).

Специалисты Запорожского областного лабораторного центра отмечают, что именно этот штамм гриппа преимущественно циркулирует в Украине нынешней зимой, он опасен быстрым развитием пневмонии.

В настоящее время в Запорожской область зафиксировано снижение заболеваемостью гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю заболели 8377 жителей региона, что на 34% ниже эпидпорога.

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Запорожье, Умер ребенок, В Запорожье умер младенец, Вирус грипп А.
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