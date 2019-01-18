Суд рассмотрел доказательства 28 из 66 томов "дела Труханова"

Новости Украины: Суд рассмотрел 17 января доказательства, содержащиеся в 28 томах.

Судебная коллегия Малиновского райсуда Одессы под председательством Сергея Черевко рассмотрела документальные доказательства, в том числе аудиовизуальные, содержащихся в 28 из 66 томов уголовного дела Геннадия Труханова и группы чиновников.

"Участники судебного процесса сегодня продолжили исследовать собранные сотрудниками НАБУ и САП документальные доказательства, подтверждающие предъявленные обвинения группе должностных лиц, в том числе мэру Одессы и его заместителю по признакам ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украина ", - сказал журналистам прокурор САП Максим Кравченко.

Судебная коллегия рассмотрела 17 января доказательства, содержащиеся в 28 томах, уточнил прокурор САП Валентин Мусияка. Завтра, 18 января, продолжим знакомить судей и участников процесса с другими собранными доказательствами, отметил он.

Из приведенных досудебным следствием доказательств, прежде всего обысков в офисе экс-нардепа Александра Дубового, следует причастность не только восьми фигурантов уголовного производства, но и других лиц к приобретению имущественного комплекса обанкротившегося завода "Краян".

На основании изъятых документов при обыске в офисе Дубового открыто отдельное уголовное производство, уточнил Мусияка. Поскольку некоторые лица, которые размещались по адресу этого офиса, могли осуществлять контроль над компаниями "UAB Naster" и "Development Elit", чиновники которых являются фигурантами дела.

После сегодняшнего судебного заседания несколько общественных активистов, которые присутствовали в помещении суда, решили спеть мэру Геннадию Труханову колядки, поздравив его таким образом с 54-летием. Но это не понравилось сторонникам мэра - возникла словесная перепалка и толкотня, которые пресекли работники полиции.

Как сообщалось, прокуроры САП обвиняют мэра Одессы Труханова и группу должностных лиц в том, что они организовали приобретение админздания завода "Краян" по завышенной цене - 185 млн гривень. Установлено, что рыночная цена объекта недвижимости составляла 92 миллиона гривень, а незадолго до приобретения мэрией здания «Краян» было приобретено за 11,5 миллиона гривень.

САП утверждает, что чиновники мэрии и депутаты, которые принимали решение о приобретении объекта недвижимости, не имели обоснованных выводов о целесообразности приобретения админздания и последствий этого решения для горбюджета.

Детективы НАБУ и прокуроры САП завершили в 2018 году досудебное расследование уголовных преступлений должностными лицами Одесского горсовета, руководителями и учредителями некоторых предприятий по признакам ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение средствами в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем).