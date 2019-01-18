На Донбассе испытали самоходные артиллерийские установки "Пион"

Новости Украины: На Донбассе провели испытания 45-тонной самоходной артиллерийской установки "Пион".

В районе отвода сил артиллерии на Донбассе провели тактические учения экипажи самоходных артиллерийских установок "Пион". Соответствующее видео в пятницу, 18 января, было обнародовано пресс-службой штаба операции объединенных сил на странице в Facebook.

"Пион - это не только имя хрупкого цветка. Пионом называется мощная пушка, проверенная временем и боями. Она и сегодня стоит на вооружении украинских артиллеристов", - говорится в сообщении.

Самоходная установка стреляет снарядами калибра 203,7 мм и способна поражать цели противника на расстоянии от 8,4 до 47,5 км.

САУ может стрелять не только осколочно-фугасными и фугасными снарядами: в свое время она разрабатывалась для поражения вражеской силы ядерным выстрелом. Для развертывания батареи в боевой порядок достаточно не более 10 минут, на выстрел уходит 1,5 минуты.

Напомним, на полигоне Вооруженных сил Украины состоялись испытания нового украинского 120-мм мобильного минометного комплекса Барс-8ММК.