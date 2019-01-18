В Киеве не работает одна из станций метро, поломка поезда

Новости Украины: Движение по зеленой линии киевского метро осуществляется только от станции "Красный хутор" до "Лукьяновской".

В Киеве станции метро "Дорогожичи" и "Сырец" (М3, Сырецко-Печерская линия или "зеленая ветка") не работают из-за поломки поезда. "На станции "Кловская" поломка поезда", - сообщает КП "Киевский метрополитен" на странице в соцсети в пятницу.

Движение поездов по "зеленой линии" осуществляется только от станции "Красный хутор" до "Лукьяновской".

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Рух по зеленій лінії тільки від станції "Червоний хутір" до "Золотих воріт".

Станції "Дорогожичі" та "Сирець" та "Лук'янівська" не працюють для пасажирів.

Поломка поїзда. Про відкриття руху у звичайному режимі буде повідомлено додатково. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 18 января 2019 г.

"Станции "Дорогожичи" и "Сырец" не работают для пассажиров", - сказано в сообщении КП.

Об открытии движения поездов метрополитена в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

Журналист "Украинской правды" сообщил, что станция метро "Сырец" закрыта на вход. Охрана говорит, что из-за поломки поезда закрыты три станции Сырец, Дорргожичи, Лукьяновская. Сначала метрополитен сообщал, что по станции "Кловская" поломка поезда – и станция "Лукьяновская" закрыта на вход и выход.