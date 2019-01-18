Гражданин Молдовы хотел провезти из РФ "нашпигованный" икрой Mercedes

Новости Украины: Сотрудники госпогранслужбы в пункте пропуска "Бачевск" в машине гражданина Молдовы обнаружили 97 банок по 500 граммов красной икры на сумму 60 тысяч гривен.

Госпогранслужба сообщила, что в ночь на 18 января на границе с Россией пограничники и сотрудники ГФС в пункте пропуска "Бачевск" в автомобиле Mercedes, принадлежавшему гражданину Молдовы 1959 года рождения во время осмотра обнаружили спрятанную от погранично-таможенного контроля партию красной икры.

Пресс-служба ГПСУ сообщает, что в иномарке пытались незаконно провести 97 пластиковых контейнеров емкостью по 500 граммов, в которых находилась красная икра. Товар гражданин Молдовы спрятал в сумках с личными вещами, салоне и багажнике автомобиля.

По подсчетам ведомства, общий вес икры составил 48,5 килограмма. По предварительной информации, сумма оценки товара составляет около 60 тысяч гривен. На иностранца были составлены соответствующие административные материалы.

Напомним, в пункте пропуска "Кучурган-Первомайск" пограничники Белгород-Днестровского отряда во время оформления пассажиров выявили иностранца, который не смог объяснить цель своего пребывания в Украине. Однако, чтобы все же попасть в нашу страну, мужчина попытался подкупить пограничников и предложил военнослужащему взятку в размере 1000 российских рублей. Из-за этого правонарушителю был запрещен въезд в Украину на 3 года.