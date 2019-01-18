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Гражданин Молдовы хотел провезти из РФ "нашпигованный" икрой Mercedes

Гражданин Молдовы хотел провезти из РФ &quot;нашпигованный&quot; икрой Mercedes
13:16 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ

Новости Украины: Сотрудники госпогранслужбы в пункте пропуска "Бачевск" в машине гражданина Молдовы обнаружили 97 банок по 500 граммов красной икры на сумму 60 тысяч гривен.

Госпогранслужба сообщила, что в ночь на 18 января на границе с Россией пограничники и сотрудники ГФС в пункте пропуска "Бачевск" в автомобиле Mercedes, принадлежавшему гражданину Молдовы 1959 года рождения во время осмотра обнаружили спрятанную от погранично-таможенного контроля партию красной икры.

Пресс-служба ГПСУ сообщает, что в иномарке пытались незаконно провести 97 пластиковых контейнеров емкостью по 500 граммов, в которых находилась красная икра. Товар гражданин Молдовы спрятал в сумках с личными вещами, салоне и багажнике автомобиля.

По подсчетам ведомства, общий вес икры составил 48,5 килограмма. По предварительной информации, сумма оценки товара составляет около 60 тысяч гривен. На иностранца были составлены соответствующие административные материалы.

Напомним, в пункте пропуска "Кучурган-Первомайск" пограничники Белгород-Днестровского отряда во время оформления пассажиров выявили иностранца, который не смог объяснить цель своего пребывания в Украине. Однако, чтобы все же попасть в нашу страну, мужчина попытался подкупить пограничников и предложил военнослужащему взятку в размере 1000 российских рублей. Из-за этого правонарушителю был запрещен въезд в Украину на 3 года.

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Все по теме:

ГПСУ, Попытка, Гражданин Молдовы, Пункт пропуска "Бачевск", Банки с икрой, Незаконно провести.
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