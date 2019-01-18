Скачать
Пятница, 18.01.2019
МИД Украины: У нас нет никаких дипотношений с РФ
МИД Украины: У нас нет никаких дипотношений с РФ
Путин согласился допустить иностранных специалистов в Керченский пролив
Путин согласился допустить иностранных специалистов в Керченский пролив
The Ring: Кличко вернется на три боя
The Ring: Кличко вернется на три боя
Крещенский Сочельник 2019: смс поздравления, открытки
Крещенский Сочельник 2019: смс поздравления, открытки

Омелян утверждает, что "Приднепровье" не повлияет на ближайшие аэропорты

Омелян утверждает, что &quot;Приднепровье&quot; не повлияет на ближайшие аэропорты
14:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Строительство нового аэропорта между Днепром и Запорожьем не окажет негативного влияния на работу действующих аэропортов.

Реализация проекта строительства нового аэропорта «Приднепровье» на административной границе Днепропетровской и Запорожской областей возле поселка Соленое не окажет негативного влияния на работу действующих аэропортов в Днепре и Запорожье.

Об этом журналистам сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Мы видим, что это абсолютно нормальная модель для развития региона. Конгломерация, о которой мы говорим – Днепр – Запорожье - Кривой Рог, имеет больше населения, чем Киев. А поэтому все существующие аэропорты будут успешно работать», - сказал министр.

Он отметил, что в действующих аэропортах Днепра и Запорожья существуют проблемы с собственностью.

«Аэропорты находятся в непонятной собственности. И мы не хотим рисковать деньгами налогоплательщиков», - подчеркнул министр.

Он добавил, что в прошлом году Укравтодор завершил строительство автомагистрали Днепр - Запорожье, что позволит гражданам удобно добираться до нового аэропорта «Приднепровье».

«Сейчас мы согласовываем всю документацию и, конечно же, отчитаемся, как только завершим все расчеты по проекту», - подытожил глава Мининфраструктуры.

Как сообщалось, 20 ноября прошлого года министр Омелян заявил, что новый аэропорт ”Приднепровье” на админгранице Днепропетровской и Запорожской областей возле поселка Соленое может быть построен максимум через три года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аэропорт, Днепр, Запорожье, Приднепровье, Владимир Омелян, Мининраструктуры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы
02 Гороскоп на сегодня, 18 января 2019: все знаки Зодиака
03 Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
04 Первое Лунное затмение 21 января 2019 года: особенности влияния Луны на человека
05 Рада приняла важный закон о социальных услугах: что изменится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Не только ЕС: Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран
Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Верховная Рада завершила девятую сессию и ушла на каникулы до 5 февраля
Верховная Рада завершила девятую сессию
Крещенский сочельником 2019: поздравления в стихах
Крещенский сочельником 2019: поздравления в стихах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь