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В Харьковской области в ДТП погибли два человека

В Харьковской области в ДТП погибли два человека
14:55 Сегодня Телеграф hk.npu.gov.ua Фото: Полиция

Новости Украины: Возле села Воскресеновка (Богодуховский район) Харьковской области столкнулись ВАЗ и "Газель", в результате чего погибли два человека.

В результате столкновения ВАЗа и "Газели" на трассе Харьков-Ахтырка вблизи села Воскресеновка (Харьковская обл.) погибли два человека, еще один госпитализирован.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, авария произошла в пятницу около 7:00.

"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Газель, под управлением 22-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили перевернулись. На месте аварии погибли два пассажира легковушки - пенсионеры. Одному из погибших 82 года, личность другого мужчины устанавливается. Также в аварии пострадал 68-летний водитель авто ВАЗ. Его с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами доставили в больницу", - говорится в сообщении.

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Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета Богодуховского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, вблизи г.Чугуева (Харьковская обл.) в результате ДТП при участии микроавтобуса Renault Master и автомобиля Hyundai по предварительной информации полиции погибли 4 человека

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ДТП, Авария, Полиция, Жертвы, Происшествие.
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