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Одесссит планировал теракт под кураторством российских спецслужб

Одесссит планировал теракт под кураторством российских спецслужб
14:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Российские агенты вербовали одессита для теракта на нефтепроводе.

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили местного жителя, которому спецслужбы Российской Федерации предлагали совершить теракт на нефтепроводе «Одесса-Броды».

Как сообщили в управлении СБУ в Одесской области, разоблачен пособник агентурной сети антиукраинского центра, подконтрольного администрации президента РФ и российским спецслужбам.

В частности, установлено, что подозреваемый ездил на территорию временно оккупированной АР Крым и непризнанного Приднестровья (в Севастополь и Тирасполь), где встречался со своим братом. Последний – бывший активист одесского антимайдана (данная группа часто проводила антиукраинские митинги на Куликовом поле), а потом стал координатором пророссийского «подполья» Одесской области и был объявлен в розыск.

Как пояснили в СБУ, во время поездок мужчина изначально получал простые поручения, например, передать гонорары (суммы от 1 тыс. долл.) модераторам антиукраинских сообществ в соцсетях, создателям «ботов» и другие мелкие задания. В это же время мужчину знакомили с другими резидентами и кураторами антиукраинского центра и постепенно готовили к крупному заданию.

В частности, за денежное вознаграждение ему предложили совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды – в районе Хаджибейского лимана.

В спецслужбе добавили, что мужчина отказался выполнять теракт и вернулся в Одессу, где сейчас сотрудничает с украинскими правоохранителями – дал показания о противоправной деятельности участников центра.

В управлении затруднились уточнить, когда именно он был разоблачен СБУ.

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Теракт, Одесса, СБУ, РФ, Спецслужбы РФ.
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