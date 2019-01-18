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Мюнхен посодействовал передаче Киеву б\у спасательных машин

Мюнхен посодействовал передаче Киеву б\у спасательных машин
18:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: КГГА

Новости Украины: Парк спецмашин спасательной службы Киева пополнился 6 автомобилями, приобретенными при содействии властей Мюнхена.

Парк спецмашин спасательной службы Киева пополнился 6 пожарными автомобилями, приобретенными при содействии властей Мюнхена.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского головы Виталия Кличко.

Как отмечается, мэрия города-побратима Мюнхена выделила 1 миллион евро для помощи Киеву. По ее поручению правительственная организация по Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) провела тендер и по его результатам приобрела технику у немецкой компании.

«Немецкие машины не новые. Но, как отметили спасатели, - надежные, в прекрасном состоянии и технически переоснащены современным оборудованием. Это специальные авто для работы оперативных штабов, которые можно разворачивать в считанные минуты на месте чрезвычайной ситуации. Они оснащены специальными средствами для проведения различных спасательных операций. Есть даже специальные «локаторы», которые позволяют искать людей под завалами», - сообщает пресс-служба мэра.

В числе переданных Киеву машин, два спецавто оснащены высотными лестницами, которые могут подниматься на высоту 32 метра, еще одно спецмашина - с рабочей трубкой. Такая техника предназначена для тушения высотных пожаров, а также для эвакуации людей.

Еще два немецких авто - спецтехника для пожарных и спасательных команд. Также столичные спасатели получили оборудование, которое позволит минимизировать риски получения травм пожарными во время операций.

Спецтехника была сегодня передана подразделениям спасательной службы Киева. В мероприятии принял участие столичный голова, который выразил благодарность немецкой стороне за помощь.

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Виталий Кличко, Киев, Мюнхен, КГГА, Спасательные машины.
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