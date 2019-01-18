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МОН ждет от Кличка отмены платы за иногородних детей в детсадах

МОН ждет от Кличка отмены платы за иногородних детей в детсадах
18:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Минобразования ждет пересмотра решения Киевсовета о плате в детсадах за иногородних детей.

Министерство образования и науки Украины просит пересмотреть решение Киевского городского совета об оплате за обучение в столичных детсадах детей без регистрации в Киеве и указывает, что оно ограничивает их право на доступное и бесплатное дошкольное образование.

"МОН обратилось к главе КГГА Виталия Кличко с просьбой пересмотреть решение Киевского горсовета, согласно которому родители незарегистрированных в столице детей должны оплачивать их обучение в коммунальных детсадах Киева. Соответствующее письмо за подписью министра Лилии Гриневич был направлен сегодня, 18 января 2019 года", - говорится в сообщении Минобразования.

В Министерстве подчеркивают недопустимость принятия решений, ограничивающих конституционные права детей, в частности на доступное и бесплатное получение дошкольного образования.

Также Минобразования отмечает, что регистрация места жительства или места пребывания лица или ее отсутствие не могут быть основанием для ограничения прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами или международными договорами Украины.

Указанное решение Киевского горсовета вступило в силу 1 января 2019 года и предусматривает установление платы за предоставление дошкольного образования в коммунальных учреждениях дошкольного образования территориальной общины города Киева для родителей детей, которые не зарегистрированы в Киеве.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Минобразования, КГГА, МОН, Киевсовет, Детские сады.
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