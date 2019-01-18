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Россия разместила тяжелое вооружение с нарушением линии отвода на Донбассе

Россия разместила тяжелое вооружение с нарушением линии отвода на Донбассе
18:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: ОБСЕ зафиксировала в Донецке российский ракетный комплекс "Стрела",

Российско-оккупационные войска разместили с нарушением линии отвода тяжелого вооружения зенитно-ракетный комплекс "Стрела" в Донецке и один танк вблизи поселка Софиевка на северо-востоке от Донецка. А вблизи поселка Белое на Луганщине - гаубицы и 29 танков.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС с ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"По данным отчета СММ ОБСЕ ..., вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения. Это, прежде всего, зенитные ракетные комплексы, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, танки ", - отмечается в сообщении.

Так, наблюдатели миссии зафиксировали один зенитно-ракетный комплекс (9К35 «Стрела-10») в Донецке и один танк неустановленного типа вблизи поселка Софиевка на северо-востоке от Донецка.

Кроме того, накануне вблизи поселка Белый беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал две самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и четыре буксируемые гаубицы (Д-30 «Жаба», 122 мм).

Также у Белого по доступным СММ данным воздушного наблюдения было выявлено 29 танков, сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Украина, РФ, Донбасс, Стрела, СЦКК, Оккупанты, ОРДЛО, ООС.
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