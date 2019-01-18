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Программа мероприятий ко Дню Соборности в Киеве

Программа мероприятий ко Дню Соборности в Киеве
22:45 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В Киеве к 100-летию Соборности Украины состоится ряд торжественных и праздничных мероприятий.

Ко Дню Соборности Украины - 100-летию Акта объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, который отмечают 22 января - в столице состоится ряд торжественных и праздничных мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, 22 января при участии руководства государства и города состоится торжественное возложение цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

Кроме того, в этот день в рамках празднования 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов, организуют тематические мероприятия, посвященные 100-летию провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР.

Также с 20 января по 15 февраля на Майдане Незалежности будут демонстрироваться выставка «100 лет борьбы», приуроченная ко Дню Соборности Украины.

21 января в 12.00 запланировано открытие мемориальной доски в честь главного атамана войск и флота УНР Симона Петлюры, по адресу: ул. С. Петлюры, 2/4.

22 января на мосту им. Патона проведут молодежную акцию «Живая цепь соборности», а также мирное собрание «День Соборности Украины».

Кроме того, 22 января, с 8.00 до 19.00, на Софийской площади состоится праздничное мероприятие к 100-летию провозглашения Акта Объединения.

В Национальном историко-архитектурном музее «Киевская крепость» проходит фотовыставка ко Дню Соборности Украины, которая будет работать до 31 января.

На время подготовки и проведения мероприятий, в случае необходимости, ограничат движение транспорта и внесут изменения в работу городского пассажирского транспорта.

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Киев, Мероприятия, День Соборности.
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