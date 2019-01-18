Лесник на Житомирщине нашел мертвой свою дочь

Новости Украины: В лесном массиве на Житомирщине отец-лесник нашел тело погибшей дочери, открыто производство.

В лесном массиве на Житомирщине отец-лесник нашел тело погибшей дочери, открыто уголовное производство.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Житомирской области, сейчас идет расследование гибели студентки IV курса Новоград-Волынского медицинского колледжа 21-летней Ирины Дворецкой.

Тело девушки нашел ее отец-лесник в лесу 10 января между селами Перга и Рудня Хочинская в Олевском районе. Об исчезновении девушки в полицию сообщил староста села Рудня Хочинская. Однако об этой трагедии стало известно только сегодня после установления результатов экспертизы.

По заключению экспертов, смерть девушки наступила в результате переохлаждения внутренних органов. Почему погибла студентка, было ли это убийство или самоубийство, устанавливают правоохранители в рамках уголовного производства.