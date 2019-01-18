Скачать
Пятница, 18.01.2019
Глава МИД озвучил фундаментальную позицию по мониторингу в Крыму
Глава МИД озвучил фундаментальную позицию по мониторингу в Крыму
Как Северный поток-2 повлияет на переговоры Украина-ЕС-РФ
Как Северный поток-2 повлияет на переговоры Украина-ЕС-РФ
Пакьяо - Бронер: гонорары боксеров
Пакьяо - Бронер: гонорары боксеров
Крещение Господне 2019: что обязательно нужно сделать в праздник
Крещение Господне 2019: что обязательно нужно сделать в праздник

Лесник на Житомирщине нашел мертвой свою дочь

Лесник на Житомирщине нашел мертвой свою дочь
22:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: В лесном массиве на Житомирщине отец-лесник нашел тело погибшей дочери, открыто производство.

В лесном массиве на Житомирщине отец-лесник нашел тело погибшей дочери, открыто уголовное производство.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Житомирской области, сейчас идет расследование гибели студентки IV курса Новоград-Волынского медицинского колледжа 21-летней Ирины Дворецкой.

Проехал пьяным на красный: в Хмельницком задержали кондуктора маршрутки

Тело девушки нашел ее отец-лесник в лесу 10 января между селами Перга и Рудня Хочинская в Олевском районе. Об исчезновении девушки в полицию сообщил староста села Рудня Хочинская. Однако об этой трагедии стало известно только сегодня после установления результатов экспертизы.

По заключению экспертов, смерть девушки наступила в результате переохлаждения внутренних органов. Почему погибла студентка, было ли это убийство или самоубийство, устанавливают правоохранители в рамках уголовного производства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Житомирская область, Новоград-Волынский, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы
02 Поздравления на Крещенский сочельник 2019
03 Красивые поздравления с Крещением 2019 в стихах и прозе
04 Гороскоп на сегодня, 18 января 2019: все знаки Зодиака
05 Крещенский Сочельник 2019: смс поздравления, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Не только ЕС: Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 странами
Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 странами
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут морозы
Верховная Рада завершила девятую сессию и ушла на каникулы до 5 февраля
Верховная Рада завершила девятую сессию
Гадание на Крещенский Сочельник 2019: способы узнать будущее и найти жениха
Гадание на Крещенский Сочельник 2019: способы узнать будущее и найти жениха
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь