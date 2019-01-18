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В Сумах прогремел взрыв в храме

В Сумах прогремел взрыв в храме
23:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: news.church.ua

Новости Украины: В Сумах полиция расследует обстоятельства хулиганских действий в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

В Сумах полицейские расследует обстоятельства подрыва пиротехнического заряда для игры в страйкбол, произошедшего в Спасо-Преображенском соборе во время вечернего богослужения в пятницу, сообщает отдел коммуникаций главного управления Нацполиции в Сумской области.

"Сегодня в 19.24 в полицию обратился служитель Спасо-Преображенского кафедрального собора и сообщил, что на входе в помещение неизвестные бросили шашку, которая и взорвалась" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Сумской области.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа и взрывотехники.

"Предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенный зернами кукурузы. Помещение не повреждено, пострадавших нет" – отметили в полиции.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".

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Сумская область, Полиция, Взрыв, Спасо-Преображенский собор, Страйкбольная граната.
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