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Мужчина зарезал девочку на Одесчине, но не смог совершить суицид

Мужчина зарезал девочку на Одесчине, но не смог совершить суицид
14:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В Одесской области мужчина убил 13-летнюю девочку, после чего пытался совершить суицид.

В одном из сел Лиманского района Одесской области подозреваемый в убийстве 13-летней девочки пытался совершить суицид.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, о происшествии в полицию сообщила местная жительница.

По ее словам, ночью к ней прибежала соседская девочка и рассказала, что в их доме родственник (дядя) душит ее подругу.

На место сразу же выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа отдела. В доме правоохранители обнаружили мужчину с порезанными руками, а рядом – мертвую девочку - 13-летнюю жительницу этого же села. Как выяснилось, родители девочки были на работе, поэтому она осталась ночевать у своей подруги-ровесницы.

«В доме, кроме девушек, был еще и упомянутый 44-летний дядя подруги. В какой-то момент мужчина ворвался в комнату детей, набросился на гостью и начал ее душить. Племянница попыталась защитить подругу и оттянуть дядю, но тот оттолкнул ее, и девочка побежала к соседям звать на помощь», - рассказали в главке.

По предварительным выводам медиков, смерть девочки наступила в результате ножевых ранений шеи. После убийства подозреваемый порезал себе вены.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины – в связи нанесенными себе ранениями он доставлен в медицинское учреждение, где находится под конвоем полиции.

По факту смерти ребенка начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Досудебное следствие продолжается.

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Убийство, Одесская область, Суицид, Нацполиция.
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