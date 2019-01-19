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Врачи на станции "Лукьяновская" боролись за жизнь мужчины

Врачи на станции &quot;Лукьяновская&quot; боролись за жизнь мужчины
14:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Информатор

Новости Украины: На станции метро Лукьяновская скончался мужчина, врачи боролись за жизнь почти пол часа.

В субботу, 19 января, на перроне станции метро «Лукьяновская» умер мужчина, погибшему было 80 лет.

Об этом сообщает ”Информатор”.

Инцидент произошел около 11:20.

Как сообщили прибывшие на станцию медики, мужчина шел по перрону станции метро «Лукьяновская». В какой-то момент ему стало плохо и он упал. На помощь ему бросились очевидцы. Люди пытались привести мужчину в чувство и вызвали «скорую». Врачи боролись за жизнь потерпевшего около 30 минут, но все их старания оказались напрасны. Мужчина умер не приходя в сознание. На месте работала бригада скорой помощи и полиция метрополитена. Подробности произошедшего установит следствие.

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Киев, Метро, Смерть, Лукьяновская.
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