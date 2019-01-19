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Дети Сумщины на Крещение установили рекорд по моржеванию

Дети Сумщины на Крещение установили рекорд по моржеванию
15:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: На Сумщине на Крещение установили рекорд по самому массовому детскому моржеванию.

На Сумщине сегодня, 19 января, на Крещение установили рекорд по самому массовому детскому моржеванию.

Как передает корреспондент, рекорд по самому массовому купанию детей в ледяной воде установили в городе Ромны.

В частности, в течение часа у Казацкой пристани в реке Сула искупались 218 детей в возрасте от двух до 16 лет. В основном это были юные спортсмены, занимающиеся спортивными единоборствами. Каждый участник этой акции получил соответствующую медаль и памятную чашку.

Организатором мероприятия стала общественная организация «Федерация вольной борьбы Роменщины».

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Официальную церемонию регистрации рекорда провели эксперты Национального Реестра рекордов Украины.

«До сих пор в Национальном Реестре рекордов был рекорд только взрослого моржевания, который мы зарегистрировали в 2016 году в Херсоне. Тогда в реке Днепр в течение четырех часов искупались 1017 человек. Нам приятно, что к такому спортивному рекорду в этом году приобщаются дети», - отметила руководитель Национального Реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Она вручила диплом об установлении рекорда председателю ОО «Федерация вольной борьбы Роменщины» Сергею Федине.

Комментируя событие корреспонденту, Ветрова отметила высокую организацию на месте установления рекорда.

«Приятно было наблюдать, как слаженно работали на месте установления рекорда все службы - спасатели, медики, правоохранители и другие. Всех детей после моржевания напоили горячим чаем. По нашим требованиям, для установления рекорда в акции должны были принять участие не менее 100 человек. Поэтому очень радует, что столько детей из Сумщины, к которым также присоединились юные спортсмены из Черниговской области, таки установили первый рекорд по массовому детскому моржеванию, более чем в два раза превзойдя установленную норму», - отметила Ветрова.

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Дети, Ромны, Сумщина, Крещение, Моржевание.
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