У пляжа "Отрада" нашли повешенного мужчину

Новости Украины: В Одессе возле пляжа «Отрада» обнаружен повешенный мужчина.

Сегодня, 19 января, в курортной зоне Одессы, в районе пляжа «Отрада», обнаружен повешенный мужчина.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, утром в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении молодого мужчины на Трассе здоровья, в районе вышеназванного пляжа. Погибшего увидели случайные прохожие. Он находился в сидячем положении – возле дерева, на его шее была затянута петля, второй конец веревки прикреплен к ветке.

По предварительным данным, потерпевшему 34 года.

Предполагается, что мужчина совершил самоубийство.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. В настоящее время оперативно-следственная группа устанавливает причины и обстоятельства случившегося.