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В регионах регулярно нарушаются правила предвыборной агитации

В регионах регулярно нарушаются правила предвыборной агитации
17:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Нацполиция совместно с гражданской организацией "Опора" продолжают фиксировать случаи нарушения правил предвыборной агитации.

Полицейские в рамках рейда 18 января совместно с гражданской сетью "Опора" обнаружили в г.Ровно четыре факта нарушений предвыборной агитации.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области, на четырех билбордах кандидата в президенты отсутствовали сведения об учреждении, которое осуществляло печать, тираже, информация о лицах, ответственных за выпуск, и заказчике соответствующих материалов. Такие нарушения квалифицируются по ч. 2 ст. 212-13 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В областной полиции отметили, что три аналогичных нарушения в Ровно были обнаружены 10 января, еще одно – 14-го.

В отношении лиц, причастных к совершенным правонарушениям, составлены пять протоколов, админматериалы направлены в суд для принятия решения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа для граждан от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан, для должностных лиц - от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов. По трем фактам продолжается проверка, устанавливаются лица, причастные к нарушению закона.

Также и в Харьковской области полиция проводит проверки по заявлениям о нарушениях правил размещения предвыборных агитационных материалов на билбордах.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, с начала года к правоохранителям поступило 7 сообщений о таких случаях.

"По предварительным данным, агитационная информация не содержала никаких исходных данных о заказчике, ответственном за печать, количестве экземпляров и других исходных данных... Все сообщения зарегистрированы в журнале заявлений и сообщений соответствующих районных отделов полиции. Проводятся проверки фактов, изложенных в обращениях", - говорится в сообщении.

Размещение предвыборной агитации без исходных данных было выявлено в Шевченковском и Московском районах Харькова, а также в Изюмском, Змиевском, Купянском и Сахновщинском районах области.

В Змиевском районе сотрудники полиции по результатам проверки составили административный протокол по ч. 2 ст. 212-13 КоУАП в отношении частного предпринимателя - владельца билборда.

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Ровно, Полиция, Президентские выборы, Предвыборная агитация, Выборы в Украине, Выборы 2019.
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