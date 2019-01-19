Житель Черкащины сбывал оружие и боеприпасы

Новости Украины: В Черкасской области задержан руководитель районной организации общественной организации, который сбывал оружие и боеприпасы.

В Черкасской области задержан руководитель районной организации общественной организации, который сбывал оружие и боеприпасы.

Как сообщает в Facebook Служба безопасности Украины, оперативники спецслужбы установили, что житель Черкасской области хранил военные средства поражения в одном из своих хозяйственных помещений для продажи. Своих клиентов он подыскивал, в частности, среди жителей столицы, куда периодически выезжал.

Сотрудники СБУ задокументировали факты сбыта злоумышленником двух пистолетов Макарова с патронами к ним за 2,4 тыс. долларов.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из районных центров Черкасской области после продажи за 1 тыс. долларов автомата Калашникова и более 100 патронов калибра 7,62 мм.

Фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.