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ФСБ задержала украинца в Крыму: утверждает, что был без документов

ФСБ задержала украинца в Крыму: утверждает, что был без документов
19:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: ФСБ России утверждает, что задержала в Крыму украинца без документов.

Сотрудники Погранслужбы ФСБ России задержали в оккупированном Крыму около админграницы с материковой Украиной молодого человека, который якобы находился там без документов.

Об этом сообщает в субботу ТАСС со ссылкой на «Пограничное управление ФСБ России по Крыму».

Как отмечается, инцидент произошел в начале января, но известно об этом стало только сейчас.

«В первые праздничные дни января текущего года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым выявили гражданина Украины 1992 года рождения, который находился в непосредственной близости от государственной границы РФ без соответствующих документов. Молодой человек был задержан пограничниками в темное время суток», - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в стороне от автомобильного пункта пропуска «Джанкой». «Мужчина привлечен к ответственности за нарушение правил прохода в пограничную зону, временного пребывания и передвижения в ней по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ», - говорится в сообщении.

При этом в ФСБ не называют имени задержанного.

12 января стало известно, что российские пограничники в Крыму в новогодние и рождественские праздники отказали в пересечении админграницы двоим гражданам Украины.

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают «контактов с оккупантами».

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Украина, Крым, Пограничники, РФ, ФСБ.
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