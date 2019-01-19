Эсминец США Donald Cook направляется в Черное море

Новости Украины: В Черное море направляется американский эсминец, уже второй в 2019 году.

Черное море направляется американский эсминец Donald Cook, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Хорошая новость: ракетный эсминец Атлантического флота США типа "Арли Бёрк" Дональд Кук (USS Donald Cook (DDG-75) проходит Черноморские проливы на пути к Черному морю. Не помешает!", - написал он на своей странице в Facebook.

Это уже второй за 2019 год военный корабль США, вошедший в акваторию Черного моря. В начале января американский десантный корабль-док "Форт-Макгенри" (USS Fort McHenry (LSD 43) в воскресенье, 6 января, пройдя пролив Босфор, вошел в акваторию Черного моря.

Ранее сообщалось, нидерландский военный корабль, возглавивший одну из постоянно действующих групп НАТО, намерен зайти в Черное море.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.