Скачать
Воскресенье, 20.01.2019
В Минагрополитики рассказали о поддержке сельского хозяйства в 2019 году
В Минагрополитики рассказали о поддержке сельского хозяйства в 2019 году
Столица Йемена опять попала под авиаудары коалиции
Столица Йемена опять попала под авиаудары коалиции
Пакьяо решением судей победил Бронера
Пакьяо решением судей победил Бронера
Врачи рассказали, как короткий сон влияет на здоровье
Врачи рассказали, как короткий сон влияет на здоровье

В Одесской области пресечена попытка ввоза сигарет на 270 тыс. гривен

В Одесской области пресечена попытка ввоза сигарет на 270 тыс. гривен
07:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГПСУ

Новости Украины: В Одесской области мужчина пытался незаконно перевезти 100 блоков сигарет.

В Одесской области мужчина пытался перевезти через пункт пропуска "Гребеники" 100 блоков сигарет на общую сумму 270 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Администрацию государственной пограничной службы Украины (АГПСУ).

"Наш соотечественник пытался скрытно ввезти сигареты через местный пункт пропуска "Гребеники" на автомобиле "Мерседес Спринтер" украинской регистрации", — говорится в сообщении пограничной службы.

В частности, добавляется, что при осмотре микроавтобуса "в конструктивных особенностях транспортного средства, а именно — под водительским и пассажирским сиденьями, с признаками сокрытия было обнаружено 100 блоков сигарет молдавского производства марки "MARBLE" без каких-либо акцизных марок".

Сигареты и автомобиль, как средство незаконного перемещения груза, изъято представителями Одесской таможни.

Общая сумма конфиската составила более 270 тысяч гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Контрабанда, Сигареты, Одесская область, ГПСУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Настя Каменских поделилась снимком с Потапом и Позитивом
02 Медики объяснили, кому нельзя есть киви
03 "Безнадежная миссия в Москву": Маас не смог достичь компромисса с Лавровым
04 Врачи нашли неожиданную пользу алкоголя
05 Эсминец США Donald Cook направляется в Черное море
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Перестрелка в Бостоне: Есть погибший
Перестрелка в Бостоне: Есть погибший
На Крещение украинцам прогнозируют небольшой &quot;минус&quot;, а потом сильные морозы
После Крещения в Украину придут сильные морозы
США вывели на орбиту секретный разведывательный спутник
США вывели на орбиту разведывательный спутник
Рецепт дня: котлеты с сырной начинкой
Рецепт дня: котлеты с сырной начинкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь