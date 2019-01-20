В Одесской области пресечена попытка ввоза сигарет на 270 тыс. гривен

Новости Украины: В Одесской области мужчина пытался незаконно перевезти 100 блоков сигарет.

В Одесской области мужчина пытался перевезти через пункт пропуска "Гребеники" 100 блоков сигарет на общую сумму 270 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Администрацию государственной пограничной службы Украины (АГПСУ).

"Наш соотечественник пытался скрытно ввезти сигареты через местный пункт пропуска "Гребеники" на автомобиле "Мерседес Спринтер" украинской регистрации", — говорится в сообщении пограничной службы.

В частности, добавляется, что при осмотре микроавтобуса "в конструктивных особенностях транспортного средства, а именно — под водительским и пассажирским сиденьями, с признаками сокрытия было обнаружено 100 блоков сигарет молдавского производства марки "MARBLE" без каких-либо акцизных марок".

Сигареты и автомобиль, как средство незаконного перемещения груза, изъято представителями Одесской таможни.

Общая сумма конфиската составила более 270 тысяч гривен.