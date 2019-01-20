В Одесской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

Новости Украины: В Одесской области задержали 44-летнего мужчину, который нанес смертельные ножевые ранения 13-летней девочке, задержали.

В Одесской области задержан мужчина, который подозревается в убийстве 13-летней девочки. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

"От рук 44-летнего жителя Лиманского района погибла 13-летняя девочка. Злоумышленника задержали", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, убийство произошло в одном из сел района. По предварительным выводам медиков, смерть девочки наступила в результате ножевых ранений шеи.

Сейчас подозреваемый, который порезал себе руки, госпитализирован и находится под конвоем в медицинском учреждении. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, проинформировали в полиции.

По факту смерти ребенка начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение. Досудебное следствие продолжается.