В одном из торговых павильонов столицы возник пожар возле метро "Дарница"

Новости Украины: В столице горел торговый павильон на станции метро "Дарница", пострадавших нет.

Сегодня утром в Киеве возник пожар в торговом павильоне на ул. Малышко, 3д, что вблизи станции метро "Дарница". Пострадавших нет. Об этом сообщает ГСЧС.

"20 января в 10:21 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Малышко, 3д, в торговом павильоне возник пожар", - говорится в сообщении.

Как отмечается, спасатели быстро ликвидировали пожар, предупредив дальнейшее распространение огня.

"Вследствие пожара частично повреждены товары и внутренняя обшивка павильона. К счастью, никто не пострадал", - отметили в ГСЧС.

Сейчас причина пожара устанавливается.