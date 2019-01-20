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В одном из торговых павильонов столицы возник пожар возле метро "Дарница"

В одном из торговых павильонов столицы возник пожар возле метро &quot;Дарница&quot;
18:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: www.dsns.gov.ua

Новости Украины: В столице горел торговый павильон на станции метро "Дарница", пострадавших нет.

Сегодня утром в Киеве возник пожар в торговом павильоне на ул. Малышко, 3д, что вблизи станции метро "Дарница". Пострадавших нет. Об этом сообщает ГСЧС.

"20 января в 10:21 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Малышко, 3д, в торговом павильоне возник пожар", - говорится в сообщении.

Как отмечается, спасатели быстро ликвидировали пожар, предупредив дальнейшее распространение огня.

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"Вследствие пожара частично повреждены товары и внутренняя обшивка павильона. К счастью, никто не пострадал", - отметили в ГСЧС.

Сейчас причина пожара устанавливается.

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Киев, Пожар, Столица, Дарница, ГСЧС, Пожар в Киеве, Пожар в столице.
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