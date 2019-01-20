В одном из сел Одесской области карантин: 14 детей заболело корью

Новости Украины: В с. Шевченково Одесской области корью заболело 14 детей, что касается введения карантина в других школах громады, то это решит в понедельник в 9:00 исполкомом.

В селе Шевченково, что относится к Килийской ОТГ в Одесской области, заболели корью уже 14 детей. С понедельника, 21 января, там вводят карантин в школах и детских садах. Об этом сообщил председатель объединенной Килийской громады Павел Бойченко в Facebook.

"Количество заболевших детей корью в с. Шевченково - 14. С понедельника в учебных заведениях с. Шевченково и детском саду карантин", - написал он.

Что касается введения карантина в других школах громады, то это решит в понедельник в 9.00 исполкомом, добавил председатель ОТГ.

Как сообщалось, за 2-ю неделю 2019 года корью, по данным Минздрава, заболели 2767 человек - 1087 взрослых и 1680 детей. А с начала года корью в Украине заболели более 5 тысяч человек.

Два человека в этом году умерли от кори. В 2018 году от осложнений кори умерли 16 человек.