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В "Укрзализныце" объяснили, почему полиция начала патрулировать киевский вокзал

В &quot;Укрзализныце&quot; объяснили, почему полиция начала патрулировать киевский вокзал
23:05 Вс, 20 Январь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: С сегодняшнего дня Нацполиция снова начала патрулировать столичный вокзал.

Начиная с 20 января работники сервисной службы Национальной полиции будут следить за соблюдением общественного порядка, а бойцы подразделения патрульной полиции по охране общественного порядка круглосуточно будут дежурить на центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укрзализныця".

"Уже с 20 января на главном железнодорожном вокзале столицы начинает функционировать сервисная служба Национальной полиции, которая будет отвечать за общественный порядок на вокзале. Её задача - предотвращать случаи хулиганства, краж и другие преступления. Круглосуточное патрулирование вокзала будут осуществлять бойцы спецподразделения по охране общественного порядка (ТОР)", - отметил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

По его словам, задействование правоохранителей к патрулированию вокзала станции Киев-пассажирский связано с увеличением случаев попрошайничества, пребывание на вокзале лиц без определенного места жительства, несанкционированной торговли на территории вокзала, нелегального обмена валюты и другими правонарушениями.

"Все эти явления создают неудобства нашим пассажирам, а также провоцируют нарекания в адрес руководства вокзала и "Укрзализныци". Надеемся, что с началом работы подразделения Нацполиции пребывание наших пассажиров на вокзале станет более безопасным и комфортным", - сказал руководитель "Укрзализныци".

Он пояснил, что бойцы подразделения "ТОР" также будут обеспечивать безопасность граждан не только на вокзале, но и в поездах, прибывающих на станцию Киев-пассажирский.

Сервисная служба Нацполиции будет располагаться в нескольких помещениях, кроме этого на вокзале установлены камеры видеонаблюдения с элементами интеллектуальной видеоаналитики.

В "Укрзализныци" напомнили, что в результате ликвидации в 2015 году транспортной полиции, которая отвечала за правопорядок на вокзалах и в поездах, функционирование дежурной части, находившейся на территории Центрального вокзала в Киеве, было прекращено. Это сказалось на оперативности реагирования полиции на случаи правонарушений на территории вокзала и в поездах.

"С созданием сервисной службы Нацполиции на вокзале помощь правоохранителей пассажирам будет предоставляться оперативно", - добавили в ведомстве.

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Киев, Полиция, Вокзал, Евгений Кравцов, Патрули.
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